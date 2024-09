Verkehrsdrama in Haigerloch

1 Im Haigerlocher Städtle stckt ein Lkw zwischen einem Wohnhaus und dem ehemaligen Gasthaus Löwen fest. Foto: Clemente

Ein Lastwagen ist an der kaum zwei Meter breiten Stelle zwischen dem Haus der Familie Clemente und dem ehemaligen Gasthaus Löwen stecken geblieben. Sah spektakulär aus, war aber nicht der erste Fall dieser Art.









„Das ist so spannend, ich guck seit zehn Minuten zu“, kommentierte eine Nachbarin per WhatsApp die abstruse Situation gegen die Mittagszeit. Der Fahrer des 20-Tonners hätte sich zu diesem Zeitpunkt sicherlich gewünscht, er wäre nie in diese missliche Lage geraten.