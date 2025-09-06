Verkehrsdelikt bei Schopfheim: Genervter Drängler bringt Ehepaar auf der B 317 bei Schopfheim in Gefahr

Das Amtsgericht hat einen 39-jährigen Autofahrer wegen eines riskanten Überholmanövers auf der B 317 bei Schopfheim verurteilt. Er muss nun zehn Monate ohne Führerschein auskommen.
Ein ebenso rasantes wie riskantes Verkehrsdelikt beschäftigte dieser Tage das Amtsgericht Schopfheim. Auf der Anklagebank saß ein 39-jähriger Mann, der im April dieses Jahres auf der Bundesstraße 317 zwischen Gündenhausen und Maulburg durch sein aggressives Verhalten „Leib und Leben“ eines vorausfahrenden Ehepaars in Gefahr gebracht hat.