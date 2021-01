Verkehrschaos in VS Schneefälle sorgen für Unfälle und Behinderungen

Lesen Sie auch: Neuschnee sorgt für Verkehrschaos im Kreis Rottweil

Polizei hilft beim Anschieben

Auch im Stadtgebiet von Villingen ging es teilweise chaotisch zu. An diversen Steigungen blieben selbst Autos hängen, schlitterten von einem Randstein zum nächsten, um sich hoch zu hangeln. Mehrfach verloren die Autofahrer auch gänzlich die Kontrolle über ihre Wagen. So unter anderem im Bereich der Auffahrt zur Schwenninger Steig am Fürstenbergring. Dort kollidierte eine junge Frau mit ihrem Ford mit einem Schild, setzte dann auf einer Verkehrsinsel auf.

Eine Streife der Polizei nahm zunächst den Unfall auf, sprang dann aber auch als Freund und Helfer in die Bresche. Die beiden Beamten schoben den leicht beschädigten Wagen an und halfen so der Autofahrerin aus der misslichen Lage.

Verletzte an der Stumpenkreuzung

Überhaupt war die Polizei insbesondere ab dem Mittag im Dauereinsatz, um zahlreiche Verkehrsunfälle im gesamten Stadtgebiet aufzunehmen. Es blieb jedoch nicht überall bei Blechschäden. So wurden Polizei und Rettungsdienst ebenfalls zu einem Verkehrsunfall an der berüchtigten Stumpenkreuzung mit zwei Leichtverletzten gerufen.

Gegen Nachmittag, als der Schneefall nachließ, entspannte sich die Lage etwas. Doch auch für den Mittwoch haben Metereologen wieder rund um die Mittagszeit, Schneefälle angekündigt.