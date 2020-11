Verkehrschaos in Horb Ampel soll nicht dauerhaft aus sein

Lesen Sie auch: RP will Stau-Hotspot in Horb entschärfen

Doch diese Option wurde jetzt verworfen. Landkreissprecherin Eisele: "Von Seiten des Landratsamtes Freudenstadt gab es zu keiner Zeit die Überlegung, diese Lichtsignalanlage dauerhaft außer Betrieb zu setzen."

Verkehrsfluss wird überprüft

Der Grund dafür, so die Landkreis-Sprecherin: "In der Ausschaltzeit konnten die Fußgänger nur ungesichert die Bundes- und Landesstraße queren und insbesondere die Fahrzeuge von Mühlen kommend mussten sich in die Bundesstraße hineintasten."

Müssen sich Autofahrer also an der Ampel auch in Zukunft in Geduld üben? Landkreissprecherin Eisele: "Mit der Vollsperrung der B 32 wurden neu programmierte Baustellenprogramme bei den Lichtsignalanlagen in Horb aktiviert, die den Verkehrsfluss des Umleitungsverkehrs verbessern sollen. Nach der Umstellung wurde festgestellt, dass es noch verschiedene Defizite hinsichtlich der Leistungsfähigkeit gibt. Die Programmänderungen wurden veranlasst und werden aktiviert, sobald am Knoten B 32/L 370 (Mühlener Straße) die Mittelinsel ausgebaut ist. Anschließend wird abermals geprüft, ob sich der Verkehrsfluss verbessert hat."