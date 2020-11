Verkehrschaos in Horb Landratsamt prüft Dauer-Abschaltung von Ampeln

Montag morgen. Plötzlich kommt man ganz locker schon über die Mühlener Straße aus Stuttgart rein. Die Ampeln sind aus. Beim Abbieger Richtung Redaktion Richtung Flößerwasen ist zu sehen: Die Ampel vor Boden-Teufel ist ab, hängt runter. Ist wohl einer gegen gefahren. Laut Regierungspräsidium (RP) soll an der Kreuzung Mühlener Straße die Verkehrsinsel geschleift werden, die Linksabbiegerspur Richtung Umleitung verlängert werden.

Es fällt auf: Man kommt so gut durch wie nie

Dann geht es auf Fototour. Erst das Einkaufszentrum fotografiert, dann die Kreuzung mit den ausgeschalteten Ampeln und der Verkehrsinsel. Rauf zum Rathaus und eine Runde durch die Panoramastraße. Was auffällt: Man kommt so gut durch wie nie.

Dienstag, 9.30 Uhr ein Termin beim Horber Amtsgericht. Auch diese Anreise verläuft tadellos und ohne Stau. Auch auf der Rückfahrt gegen 11.37 Uhr geht es wieder reibungslos ohne Stau über die Gutermannstraße zurück zur Redaktion. In der Mittagspause gegen 12.35 Uhr geht es zum Mittagessen holen zum Kö23. Die Rückfahrt über Mühlener Straße und Neckarstraße geht so schnell, dass die Pommes noch knackig sind, als der Alu-Deckel ab ist. Stau? Weit und breit nicht zu sehen. Freie Fahrt für alle.

13.30 Uhr. Beginn des zweiten Prozesses an diesem Tag. Hoch zum Amtsgericht geht es locker durch. Das Urteil fällt gegen 15.37 Uhr. Schon beim herunterfahren und dem Einbiegen auf den unteren Marktplatz fällt auf - Stau! Eine Mega-Schlange. Die Busse, welche die Bildechinger Steige hoch wollen, kommen in dem Chaos kaum um die Kurve.

Und Höhe Gutermann-Grundschule sieht man dann durch die Windschutzscheibe: Die Ampeln sind wieder an. Und schon staut es sich wieder. Dann also zur Recherchefahrt in die Bildechinger Steige. Hoch die Neckarstraße - Stau. Hoch zum Rauschbart bis zur Kurve - Stau. Die Bildechinger Steige hoch - Stau bis hinter den Blitzer.

Ist das der Beweis, dass der Verkehr ohne Ampel besser läuft?

Spart sich RP jetzt Kosten für Schleifen der Verkehrsinsel?

Blick auf die sozialen Medien. Die Meldung lautet: "15 Uhr. Horb ist dicht! Stuttgarter Straße Stau bis zum Rauschbart. Die Ampel nach Mühlen geht wieder. Aber es ist so geschaltet, dass es ein absolutes Chaos gibt."

Sandra J.: "Die sollen die Ampel aus lassen. War super zum fahren. Kein Chaos, kein Stau!"

Ann-Kathrin K.: "Eigentlich lief es doch super ohne die Ampelschaltung!"

Sybille S.: "Ich habe auch um 16.45 Uhr 30 Minuten dort gestanden und mich gewundert."

Sind das nur Zufälle? Momentaufnahmen? Martin Dörr hat seine Weinhandlung direkt an der kritischen Kreuzung an der Mühlener Straße. Er sagt: "Montag früh so gegen 7 bis 8 Uhr hat man schon gemerkt, dass ohne die Ampeln die Autos viel schwieriger weitergekommen sind. Weil sie kaum reingelassen wurden. Mittags war mein Eindruck, dass es ohne die eingeschalteteten Ampeln auch nicht schlechter ging. Vielleicht sogar etwas besser als sonst!"

Rathaus kann These nicht bestätigen

Das ist natürlich eine Recherche wert. Spart sich das Regierungspräsidium jetzt die Kosten für das Schleifen der Verkehrsinsel? Weil das Ausschalten der Ampeln mehr gegen den Stau bringt?

Das Landratsamt Freudenstadt prüft das jetzt. Das bestätigt Irene Feilhauer, Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe: "Das Abschalten der Ampel am Knoten zwei wird derzeit vom Landratsamt geprüft."

Das Horber Rathaus kann sich das schlecht vorstellen. Sprecherin Inge Weber: "Einen Rückstau bis in die Bildechiger Steige und die Altheimer Straße gab es gestern auch zum Zeitpunkt, als die Ampel noch außer Betrieb war, deshalb können wir diese These nicht bestätigen."

Landratsamt überprüft Situation

Dazu verweist das Rathaus auf die Sicherheit für Fußgänger. Weber: "Gerade während der zweijährigen Vollsperrung der B 32 können wir uns nicht vorstellen, dass ein Verzicht auf Ampeln allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden würde. Beispielsweise sollten Fußgänger doch die Möglichkeit haben, sicher die Straßen zu queren." Während des Ausfalls der Ampeln war nicht zu beobachten, dass Fußgänger Probleme hatten, die Straße zu überqueren.

Und was sagt das Landratsamt? Bleiben die Ampeln jetzt auf Dauer aus?

Landkreissprecherin Sabine Eisele: "Unser Experte vom Straßenbauamt ist heute im Außendienst unterwegs, ich kann Ihnen daher leider erst morgen auf Ihre Fragen antworten."