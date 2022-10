3 Viele Schulen, viele Schüler und manchmal viel Lärm. Auch Anwohner der Burladinger Albstraße haben sich schon beschwert. Foto: Rapthel-Kieser

Weil sie wegen Falschparkens am Burladinger Schulzentrum in der Albstraße ein 55-Euro-Knöllchen bekam, sammelt Ayana Özdemir, Mutter eines Grundschülers, jetzt Unterschriften.















Burladingen - Özdemir kämpft für mehr Parkplätze und will andere Eltern mobilisieren. Bei denen stößt ihr Ansinnen aber durchaus auch auf Kritik. Tatsächlich ist die Albstraße, in der außer den fünf Schulen die Festhalle und das Hallenbad sind, zu Schulbeginn und Schulschluss an fünf Tagen in der Woche der Burladinger Verkehrsbrennpunkt Nummer eins. Eltern wollen zur oder kommen von der Arbeit, Zeit ist knapp, Parkplätze auch und Verkehrsregeln werden oft nicht beachtet.

Das Thema ist ein Dauer-Aufreger

Mehrfach gab es zu dem Dauer-Aufreger Anfragen und Klagen im Gemeinderat, der städtische Ordnungsbeamte wurde zu häufigen Kontrollen verpflichtet. Das passt nicht allen Eltern. Özdemir ergriff jetzt die Initiative im sozialen Netzwerk Facebook auf dem Portal "Spotted Burladingen" und löste eine kontroverse Debatte aus.

Dort schreibt sie: "An alle Mitbürger und Eltern die tagtäglich mit der Parksituation an der Schule in der Albstraße verärgert sind, da es nicht genügend Parkplätze gibt. Ich habe eine Strafe in Höhe von 55 Euro bekommen, obwohl ich das Auto nicht verlassen und den Motor an hatte und zum Teil auf den breiten Gehweg nur mein Kind einsteigen lassen hatte. Würde ich auf der Straße parken, kommt der Bus nicht vorbei. Ich könnte noch mehr schildern, jetzt haben wir die Initiative gegriffen das wir Unterschriften sammeln", schreibt sie und argumentiert mit dem "Wohl der Kinder und Bürger." Kurz darauf hagelte es saftige Kommentare unter ihrem Post. Nicht alle waren wohlwollend.

"Manche würden am liebsten ins Klassenzimmer fahren"

"Zum Wohle unserer Kinder sollten Eltern ihre Kinder NICHT mit dem Auto zur Schule bringen. Die Kinder haben zwei gesunde Beine und können den Weg gut laufen, auch wenn die Schule oben auf dem Berg liegt", sagt da eine Stefanie G. und Angelika B. fragt: "Wofür werden Unterschriften gesammelt und wie sieht denn ein Lösungsvorschlag aus?"

Eine Christine E. wird deutlich: "Eine Katastrophe, es wird da oben auf dem Parkplatz geparkt, es wird in zweiter Reihe gehalten, man hält mitten auf dem Zebrastreifen und so weiter. Nur das Junior ja keinen Meter zu viel laufen muss. Manche würden ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer fahren. Ich fahre meinen auch in die Schule aber ich halte da, wo ich auch darf. Und ist da voll, fahr ich um die Ecke und dann läuft er den Rest".

"Mir tun die Anwohner leid"

Eine Melanie Z. sagt: "Ich versteh die Eltern heutzutage echt nicht, am besten noch bis ins Klassenzimmer fahren. Wir sind als Kinder immer zu Fuß gelaufen und hurra, wir haben es überlebt und Busse fahren ja auch im gesamten Stadtgebiet. Mir tun eher die Anwohner dort leid, die Probleme mit dem Verkehrsaufkommen dort haben. Es schadet keinem Kind, auch mal zu laufen und nicht nur rumgefahren zu werden beziehungsweise auch mit dem Bus zur Schule zu kommen oder wieder heim."

Lediglich ein Lennart S. springt der Unterschriften sammelnden Mutter bei und meint: "Hier könnte man allgemein auch die Bürgersteig-Situation in Burladingen ansprechen. Auch die Bahnübergänge sind absolut unmöglich! Mit dem Rollstuhl oder mit Kinderwägen will man hier nicht unterwegs sein!"

Er bekommt Schützenhilfe von Claudi W. "Ja, das ist tatsächlich so! Traurig ist halt das man für jede andere Straße in der Umgebung Geld hat nur nicht für die wichtigen Dinge."

Özdemir und ihre Mitstreiter wollen ein paar Parkplätze mehr in der Albstraße und dass Lehrer hinter der Schule parken oder eben am Friedhof. Das, so meint sie, würde die Situation schon entspannen. Sie will jetzt auch in die Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung gehen und ihr Anliegen vortragen.