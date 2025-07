Verkehrsbelastung in Rümmingen: Kreisel hat Vorteile bei der Sicherheit

1 Die Gemeinde Rümmingen möchte die Lörracher Straße umgestalten. Foto: Thomas Loisl Mink Die Lörracher Straße soll umgestaltet werden, um sie attraktiver zu machen und den Verkehr zu beruhigen. Im Gemeinderat Rümmingen wurden verschiedene Varianten vorgestellt.







Die Lörracher Straße ist die zentrale Verbindung aus dem Kandertal zur Autobahn und eine wichtige Verbindung nach Lörrach. Für die Anwohner ist sie jedoch zu stark von Verkehr belastet, und viele Autofahrer, so der Eindruck der Anlieger, fahren schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer. Im Jahr 2024 hat der Gemeinderat deswegen eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung der Lörracher Straße in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse Wolfgang Wahl vom Planungsbüro Rapp nun im Gemeinderat vorstellte. Dass die meisten Autos zu schnell unterwegs sind, bestätigte die verdeckte Messung im Rahmen der Studie jedoch nicht. 85 Prozent der Fahrzeuge fahren zwischen 25 und 35 Stundenkilometer schnell, berichtete Wahl. Tanja Hügin wandte ein, die Messung sei an der falschen Stelle gemacht worden, nämlich oben an der Einmündung der Karl-Friedrich-Böhringer-Straße. Weiter unten würden 90 Prozent schneller als 30 fahren, meinte sie. Andreas Hügin sagte, vor allem diejenigen, die von unten hoch fahren würden stark Gas geben. Thomas Bahlinger sagte, es sei besser geworden, viele würden aber immer noch zu schnell fahren. Bürgermeisterin Joana Carreira versprach, sich weiterhin für einen stationären Blitzer einzusetzen. Festgestellt wurde in der Untersuchung, dass etwa 9500 Fahrzeuge am Tag durch den unteren Bereich der Lörracher Straße fahren, weiter oben sind es bereits weniger. In der Wittlinger Straße sind es 9000 Fahrzeuge am Tag, in der Schallbacher Straße 5800 und in der Binzener Straße 4500.