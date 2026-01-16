Verkehrsbehinderungen zu erwarten: Warum in Lahr 80 Bäume gefällt werden müssen

In den Pappelwäldchen, die zur Landesgartenschau gepflanzt wurden, müssen 80 Bäume gefällt werden, das hat die Stadt Lahr mitgeteilt. Wann es losgeht und welche Straßen betroffen sind.
Demnach werden die Arbeiten von Montag, 19. Januar, bis Freitag, 30. Januar, ausgeführt, wobei es zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. In den Obermatten und in der Vogesenstraße werden Bedarfsampeln eingerichtet. Der dortige Radweg wird für die Dauer der Arbeiten vollständig gesperrt. Eine Umleitung für Radler werde ausgeschildert.