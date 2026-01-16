Verkehrsbehinderungen zu erwarten: Warum in Lahr 80 Bäume gefällt werden müssen

In den Pappelwäldchen, die zur Landesgartenschau gepflanzt wurden, müssen 80 Bäume gefällt werden, das hat die Stadt Lahr mitgeteilt. Wann es losgeht und welche Straßen betroffen sind.

Demnach werden die Arbeiten von Montag, 19. Januar, bis Freitag, 30. Januar, ausgeführt, wobei es zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. In den Obermatten und in der Vogesenstraße werden Bedarfsampeln eingerichtet. Der dortige Radweg wird für die Dauer der Arbeiten vollständig gesperrt. Eine Umleitung für Radler werde ausgeschildert.

Dagegen bleibt die B 3 durchgängig befahrbar. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch die Rechtsabbiegespur in Richtung Hochschule der Polizei und Mietersheim für die Dauer einzelner Baumfällungen gesperrt; der Verkehr wird dann mit Bedarfsampeln geregelt. Die Baumfällungen laufen jeweils zwischen 8 und 17 Uhr, so die Stadt.

Hintergrund: Der Forstbetrieb der Stadt Lahr muss in allen drei Pappelwäldchen, die im Zuge der Landesgartenschau gepflanzt wurden, insgesamt 80 Bäume fällen. Grund ist erneut der Weidenbohrer, der erstmals im Frühjahr 2024 auf dem Seeparkgelände Weiden befallen hat.

Der Eingriff ist laut Stadt zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit auf Straßen, Fahrrad- und Fußwegen zu gewährleisten und die Gefahr drohender Baumstürze abzuwenden. Ziel ist außerdem, die weitere Ausbreitung des Weidenbohrers möglichst zu unterbinden.

Der Weidenbohrer ist eine Schmetterlingsart, deren fingerdicke und bis zu zehn Zentimeter lange Raupen sich durch Bäume fressen und diese massiv schädigen.