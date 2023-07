Die Landesstraße L 75 zwischen der A 5 und Allmansweier wird ab Freitag, 28. Juli, saniert. Laut Regierungspräsidium wird mit der Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen den beiden Ampelanlagen an der Autobahnanschlussstelle begonnen.

Hier sei eine Vollsperrung nötig. Um den Berufsverkehr zu umgehen sollen die Arbeiten am Freitag, 28. Juli, um 22 Uhr beginnen und bis Montag, 31. Juli, um 5 Uhr abgeschlossen sein. Wer von Norden kommend in Richtung Lahr fahren will, muss in dieser Zeit entweder auf die Abfahrt Ettenheim ausweichen oder die A 5 in Richtung Schwanau verlassen und über Nonnenweier und Kippenheim fahren, so das RP. Von Süden komme man normal nach Lahr, wer nach Schwanau will, müsse entweder bis Offenburg fahren oder über Kippenheim und Nonnenweier ausweichen.

In einem weiteren Bauabschnitt wird ab Montag, 31. Juli, die L 75 zwischen Allmansweier und dem A 5-Anschluss bis voraussichtlich 12. August nur in Fahrtrichtung Lahr befahrbar sein, heißt es in einer Mitteilung.

Wer dann aus Lahr nach Schwanau will, muss den Umweg über Kippenheim und Nonnenweier in Kauf nehmen, so das RP. Schwanau sei von der Autobahn aus nur über die Ausfahrten Ettenheim und Offenburg erreichbar. Für den Radweg gibt es während der gesamten Bauarbeiten keine Einschränkungen. Autofahrer müssen laut Regierungspräsidium jedoch mit „massiven Verkehrsbehinderungen“ rechnen.