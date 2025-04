Verkehrsaufkommen: Studie: Menschen fahren seltener Auto und gehen öfter zu Fuß

1 Besonders in Metropolen gingen die Menschen zuletzt häufiger zu Fuß und ließen das Auto öfter stehen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Das Verkehrsverhalten insbesondere in Großstädten verändert sich. Die Menschen gehen häufiger zu Fuß und nutzen weniger das Auto, zeigt eine Studie. Das hat vor allem einen Grund.









Berlin - Auf dem Land bleibt das Auto das wichtigste Verkehrsmittel - doch in Städten und Großstädten in Deutschland verliert es an Bedeutung. Das zeigt eine umfassende Erhebung der Technischen Universität Dresden zur Mobilität in Städten (SrV 2023), die nun veröffentlicht wurde. Demnach ging der Anteil der mit dem Auto zurückgelegten Wege in Metropolen von 31 Prozent im Jahr 2018 auf 26 Prozent im Jahr 2023 zurück.