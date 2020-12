Verkehrsanbindung im Zollernalbkreis CDU fordert raschen B 27-Ausbau

Die betroffenen Kommunen im Steinlachtal hätten sich damals für diese Variante in einem demokratischen Entscheidungsverfahren ausgesprochen. Der 2016 erneuerte und aktuell gültige Bundesverkehrswegeplan 2030 ordne die Trasse weiterhin unter "vordringlichem Bedarf" ein. Im Rahmen der 2017 bis 2019 erfolgten Genehmigungsplanung und Vorbereitung für das Planfeststellungsverfahren sei die Trassenplanung an die aktuellen fachlichen und rechtlichen Vorgaben angepasst worden. Eine ins Gespräch gebrachte Tunnellösung müsste zweistöckig gebaut werden, so die CDU.

"Lange geplante Projekte nicht wieder in Frage stellen"

Die Investitionskosten lägen um 72 Prozent und die Betriebskosten um 215 Prozent über denen der als Vorzugsvariante weiter verfolgten Endelbergtrasse. Zusätzlich wären mit ihr große Einschränkungen während der Bauphase verbunden, da leistungsfähige Umleitungsstrecken nicht vorhanden sind.

"Aus unserer Sicht ist die angestoßene Diskussion über die entscheidungserheblichen Aspekte für den Variantenvergleich ein gutes Zeichen des Willens der Bürgerinnen und Bürger, sich politisch einzubringen", meinen die CDU-Politiker. Eine Ablehnung der Endelbergtrasse würde nach ihrer Meinung bedeuten, dass die Planungen von Neuem beginnen müssten: "Aus unserer Sicht ist es nicht nachhaltig, langjährige Straßenbauprojekte, in die bereits viele Steuergelder geflossen sind und die der Region wichtige Entwicklungschancen bieten, kurzfristig wieder in Frage zu stellen."