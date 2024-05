Brücke am Adlereck brennt – wegen Grill-Party?

Verkehrs-Chaos in Calw

22 Zahlreiche Feuerwehrleute rückten am Mittwochmittag zu einem Brand auf einer Bahnbrücke in Calw aus. Foto: Klormann

Fast zwei Dutzend Feuerwehrleute sind am Mittwoch um die Mittagszeit zum Adlereck ausgerückt. Holzbalken der stillgelegten Fischbauchbrücke brannten. Auf den darüber liegenden Stahlplatten stand ein Einweg-Grill. Die Brandursache? Sicher ist: Jetzt ermittelt die Polizei.









Link kopiert



Ein größerer Feuerwehreinsatz am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr hat es mal wieder deutlich gemacht: Geschieht in Calw etwas auf oder an der Straße zwischen Adlereck und Esso-Tankstelle, ist das Verkehrschaos nicht weit.