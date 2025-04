Fahndung läuft Polizeihubschrauber kreist über Trossingen und Rottweil

Aufregung am Mittwochvormittag in Trossingen in Rottweil: Aktuell läuft eine Fahndung nach einer möglichen Straftat. Die Polizei hält sich derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen noch bedeckt.