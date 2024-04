1 Kabeldiebe haben den Zugverkehr in Teilen des Ruhrgebiets und im Norden Nordrhein-Westfalens über Stunden lahmgelegt. Foto: Federico Gambarini/dpa

Diebe haben an einer Bahnstrecke in Bochum 25 Meter Kabel geklaut - mit gravierenden Folgen. Züge mussten anhalten, der Bochumer Hauptbahnhof war stundenlang komplett gesperrt.









Bochum - Kabeldiebe haben am Morgen für massive Probleme beim Zugverkehr im Ruhrgebiet und darüber hinaus gesorgt. Durch den Diebstahl in der Nacht konnten Signale und Weichen rund um Bochum nicht mehr gestellt werden, zeitweise war der Funkverkehr zwischen Zügen und Stellwerken unterbrochen, wie ein Bahnsprecher sagte. Züge mussten deshalb in der Nacht aus Sicherheitsgründen am nächsten Bahnhof stoppen. Erst am Mittag war der Schaden komplett behoben, so dass Nah- und Fernzüge wieder auf den normalen Routen durch das Ruhrgebiet fahren konnten.