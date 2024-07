Verkehr: Zwei Menschen vermutlich bei Autorennen auf A44 verbrannt

1 Es sollte ein Spaß werden und endet tödlich: Zwei Menschen verbrennen vermutlich nach einem Wettrennen im Auto. Foto: Justin Brosch/dpa

Ein leichtsinniges Abenteuer endet für zwei Menschen tödlich. Die Polizei geht von einem Wettrennen auf der Autobahn aus.









Dortmund/Unna - Zwei Insassen eines Sportwagens sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 44 ums Leben gekommen - nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei einem verbotenen Autorennen. Demnach verlor der Fahrer am Autobahnkreuz Dortmund/Unna in Richtung Kassel bei hohem Tempo die Kontrolle. Das Auto schoss von der Fahrbahn, zerlegte durch die Wucht des Aufpralls mehrere Bäume und ging sofort in Flammen auf, wie die Polizei Dortmund mitteilte.