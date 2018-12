Bahn: Freitag und Samstag wird mit Ansturm gerechnet

Viele Reisende werden auch wieder den Zug nehmen. Mit einem regelrechten Ansturm rechnet die Bahn vor allem am Freitag und Samstag. "Das sind besonders starke Tage", sagte eine DB-Sprecherin auf Nachfrage von schwarzwaelder-bote.de. Da Heiligabend dieses Jahr auf einen Montag fällt und mehrere Anreisetage zur Verfügung stehen, rechnet die Bahn mit einer insgesamt etwas entspannteren Situation als in den Jahren zuvor.

Tipps für kurzentschlossene Bahn-Fahrer

Da man aber nie wisse, wer sich kurzfristig noch entscheide, mit dem Zug zu fahren, setzt die Deutsche Bahn am Wochenende jeden verfügbaren Zug ein. "Alles, was rollen kann, wird rollen", sagte die Sprecherin, die für die vielen Kurzentschlossenen Tipps hat: "Nicht die Hauptreisetage nehmen und auf alternative Züge wie einen InterCity ausweichen." Diese seien im Gegensatz zum ICE oft noch nicht ausgebucht. Hilfreich sei dabei auch die DB-App, die anzeigt, wie voll die Züge bereits sind. Nach Weihnachten rechnet die Bahn vor allem am 27. Dezember und dann noch am 2. Januar mit erhöhter Nachfrage.

Autofahrer benötigen Geduld

Wer mit dem eigenen Auto reist, muss Geduld haben. Der ADAC rechnet vor allem vor Weihnachten und nach den Weihnachtsferien mit Hochbetrieb auf den Autobahnen. Um Staus zu vermeiden, hilft laut ADAC nur gutes Timing, das durch die günstige Feiertagskonstellation viel Spielraum dafür lasse.

In diesem Video gibt der ADAC seine Stauprognose ab:

Die Prognose des ADAC für die einzelnen Tage:

Vor allem am Freitagnachmittag, 21. Dezember, und am Samstag, 22. Dezember, wird mit sehr starkem Verkehr auf den Autobahnen gerechnet. Am Sonntag, 23. Dezember, und an Heiligabend (Montag, 24. Dezember) sowie am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, rechnet der ADAC mit keinen Problemen.

Zum Jahreswechsel (Donnerstag, 27. Dezember, bis Dienstag, 1. Januar) erwartet der ADAC wenig Verkehr und kaum Staus. Auf den alpennahen Fernreiserouten könnte es laut ADAC am Samstag, 28. Dezember, etwas lebhafter zugehen.

Am Wochenende 4. bis 6. Januar enden in fast allen Bundesländern die Ferien (Ausnahme Hessen). Laut ADAC wird der Rückreiseverkehr bereits am Freitag, 4. Januar, einsetzen. Besonders stark wird er laut ADAC aber am Samstagnachmittag, 5. Januar, und Sonntagnachmittag, 6. Januar, sein.