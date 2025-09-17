Verkehr: Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt

Einschränkungen dauern voraussichtlich noch länger an

Da auf dem Streckenabschnitt vorerst nur ein eingleisiger Zugbetrieb möglich ist, wird es nach Angaben der Deutschen Bahn voraussichtlich noch bis zum 20. September zu Einschränkungen kommen. Um den regulären Zugverkehr wieder aufnehmen zu können, sei eine umfangreiche Reparatur der Weiche notwendig. "Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", teilte die Bahnsprecherin weiter mit.