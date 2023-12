1 Bis zum späten Freitagabend ging der zweite Arbeitskampf der Lokführer. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach dem Ende des Warnstreiks kann die Deutsche Bahn sich um ein anderes Thema kümmern: Den Fahrplanwechsel am Sonntag. Was bringt er für Reisende?









Berlin - Nach dem Ende des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) läuft der Bahnverkehr in Deutschland weitgehend stabil. "Die Züge fahren wieder nach Fahrplan", sagte ein Bahnsprecher am Samstagmittag in Berlin. Bereits seit dem frühen Morgen rollt der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wieder.