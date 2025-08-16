Verkehr: Vier Menschen sterben bei Unfall - 16-Jähriger am Steuer

Ein Jugendlicher fährt mit dem Auto der Eltern. Dann kommt es im Rheinisch-Bergischen Kreis zu einem Unfall. Die vier jungen Beifahrer sterben. Sie sind 14, 16, 19 und 19 Jahre alt.
Kürten - Bei einem schweren Autounfall eines 16-Jährigen im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Mitfahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten der WDR und die "Bild"-Zeitung berichtet.