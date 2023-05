Mittwochnachmittag, kurz nach 17 Uhr in der Innenstadt: Auf dem Rathausplatz stehen vier Polizeiautos, etwa zehn Beamte sind im Einsatz. Im Rahmen des Sicherheitstages des Offenburger Polizeipräsidiums läuft in Lahr eine große Verkehrskontrolle. Immer wieder werden Autos von den Polizisten mit der Kelle herausgewunken. Die Nummernschilder sind kurz zuvor per Funk von einem Vorposten in Zivil übermittelt worden, teilt der stellvertretende Lahrer Revierleiter Johannes Maier mit.

Immer wieder spuckt auch sein Funkgerät Infos aus, während er im Gespräch mit unserer Redaktion die Details des Sicherheitstages in Lahr erläutert. „Es geht auch darum, Präsenz zu zeigen“, sagt er.

Die Verkehrskontrolle am Rathausplatz, bei der auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) dabei sind, sei daher deutlich größer als üblich. Eine reine Werbeveranstaltung der Polizei ist sie Kontrolle aber natürlich nicht.

Ein Vorposten in Zivil achtet auf Regelverstöße

Anlasslos werde kein Autofahrer kontrolliert, so Maier. Sein Kollege, der ein Stück weiter vorne den Verkehr im Auge hat und Tipps gibt, achte vor allem darauf, ob Fahrer am Handy hängen und ob die Insassen sich an die Gurtpflicht halten.

Die Stimmung bei den Kontrollen ist gut

Und so werden immer wieder Fahrer angehalten – etwa ein junger Mann in einem Sportwagen-Cabrio, der mit sehr lauter Musik durch die Innenstadt fährt. Er hat seinen Führerschein nicht dabei, zudem weisen die Reifen nur noch ein geringes Profil auf, erklärt einer der Polizisten. Die Atmosphäre bei der Kontrolle ist dennoch gut, der Fahrer zeigt geduldig Verbandskasten und Warndreieck, ehe er weiterfahren darf. Generell haben beim Besuch unserer Redaktion am frühen Abend alle kontrollierten Fahrer Verständnis für die Überprüfung, Zwischenfälle gibt es keine.

Eine Festnahme als „Zufallstreffer“

Die Verkehrskontrolle am Nachmittag war nur eine der Maßnahmen des Lahrer Reviers am Sicherheitstag. Bereits am Morgen wurde der Fahrradverkehr kontrolliert, der Schwerpunkt lag dabei auf dem Schulweg. Als „Zufallstreffer“ (Maier) ging den Polizisten dabei ein Gesuchter ins Netz, der Mann wurde festgenommen.

Jugendschutzstreifen in der ganzen Stadt unterwegs

Ein weiterer Schwerpunkt des Tages war die Jugend. Bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2022 hatte die Polizei von einer gestiegenen Zahl der jungen Tatverdächtigen berichtet. Auch in diesem Jahr sei dieses Thema ein Schwerpunkt bei der Polizei, hieß es im April. Am Mittwoch gab es daher „Jugendschutzstreifen“, berichtete Maier.

Diese steuerten den ganzen Tag über als Treffpunkt von Jugendlichen bekannte Plätze in der Stadt an, zudem gab es den Tag über Zusatzstreifen in Lahr – teilweise auch in Zivil. Und auch am Abend ging der jährliche Sicherheitstag der Polizei in Lahr weiter.