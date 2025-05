Es „geht was“ rings um Schramberg, aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass in dieser Zeit Straßen gesperrt sind und sich die Autofahrer auf Umleitungen einstellen müssen.

Bis auf die Bundesstraße in Richtung Schiltach und die Landesstraße nach Hardt wird es in diesem Jahr überall rings um Schramberg Bauarbeiten geben – und das teilweise auch gleichzeitig.

Lesen Sie auch

Gesperrt ist derzeit noch das Bernecktal zwischen Schramberg und Tennenbronn, die Umleitung führt über Hardt. Wer allerdings von Schramberg nach St. Georgen will, der muss derzeit dann von Hardt aus erst wieder hinab ins Tennenbronner Tal, denn die Verbindung zwischen Hardt und Brogen ist wegen dem Radwegbau derzeit gesperrt.

Für Radweg den Humus abgeschoben

Mittlerweile wurde dort auch schon am Sieh-dich-für auf Gemarkung Schramberg – genauer gesagt Tennenbronn – der Humus im Bereich der künftigen Radwegtrasse abgeschoben. Die Verkehrszeichen an der Strecke wurden entfernt, auch die Fundamente der Leitbaken wurden mittlerweile ausgegraben. Hier sollte also schon der Umleitung gefolgt werden, zumal im Bereich der Einmündung zur Verbindungsstrecke nach Peterzell und Tennenbronn weitere Arbeiten im Gang sind und Baumaschinen auf der Straße eingesetzt werden.

Wenn, wie angekündigt, die Felssicherung im Bernecktal Mitte Mai beendet ist, wird dann die Landesstraße nach Hornberg gesperrt. Bleibt zu hoffen, dass, wie von den Behörden angekündigt, dass die Felssicherung an der L175 zwar eine große Verkehrssicherungsmaßnahme nun ein letztes Mal dazu führt, dass die Verbindung im Bernecktal über einen längeren Zeitraum für den Straßenverkehr gesperrt werden muss.

Vollsperrung nach dem Fohrenbühl-Pass

Unter Vollsperrung wird die Fahrbahndecken-Sanierung vom Fohrenbühl bis zum Knoten Talstraße an der Einmündung von Hornberg-Reichenbach her fertiggestellt.

In der ersten Woche der Sperrung sind zunächst noch Holzfällarbeiten zur Verkehrssicherheit angesetzt.

Die voraussichtliche Dauer der Sperrung für diese Maßnahme, die das Regierungspräsidium Freiburg steuert, wurde von der Stadt Hornberg mit rund vier Wochen angesetzt.

Im Zuge der Fahrbahndeckensanierung werden Kanalmaßnahmen durchgeführt sowie Stromkabel und Breitbandleerrohre in mehreren Bereichen im Straßenkörper mit verlegt. Daher wurde mit dem Regierungspräsidium Freiburg vereinbart, dass die Stadt Hornberg die Gesamtmaßnahme plant und durchführt.

Die Baumaßnahme, die wohl die Einwohner Schrambergs am meisten beeinträchtigen wird, kommt dann voraussichtlich ab August auf der Bundesstraße 462.

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zum Einbau einer Mittelinsel und behindertengerechter Bordsteine an der Bushaltestelle in Höhe der H.A.U. in Schramberg eine Verkehrsampel erforderlich wird, kommt eine solche auch ab August an der Grünen-Baum-Kurve, wie das Regierungspräsidium Freiburg bestätigt.

In der Grünen-Baum-Kurve wird es eng

Voraussichtlich bis zum Jahresende werden dort die Stützmauern saniert. Dies hat zur Folge, dass in der für große Lastwagen im Begegnungsverkehr jetzt schon engen Kurve nur noch eine Fahrspur zur Verfügung stehen wird. Und da in diesem Bereich auch noch die Straße vom Oberen Göttelbach her einmündet, könnte auch dort, wie schon an der H.A.U., eine Dreiwegeampel erforderlich werden.