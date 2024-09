1 In der Nacht zum Dienstag ist die Carolabrücke in Dresden teilweise eingestürzt. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Teile der Carolabrücke in Dresden stürzen in der Nacht ein. Betroffen sind das Straßenbahngleis und Teile des Gehwegs. Eine Straßenbahn war nicht auf der Brücke.









Link kopiert



Dresden (dpa/sn) - Die Carolabrücke in Dresden ist in der Nacht teilweise eingestürzt. Betroffen sei der Brückenzug, auf dem das Straßenbahngleis und ein Teil des Gehwegs gewesen seien, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Dresden am Morgen mit.