Medizinische Notfälle wie Schwindel oder Herzinfarkt sind laut einer Studie bei Senioren oft Auslöser schwerer Unfälle. Was Forscher zur Vorbeugung empfehlen.
Berlin - Von älteren Menschen verursachte schwere Verkehrsunfälle sind nach einer neuen Untersuchung häufig auf medizinische Notfälle und Probleme zurückzuführen. Das teilte die Björn Steiger Stiftung in Berlin mit. "Je älter der Verursacher des Unfalls, umso häufiger sind körperliche und geistige Mängel die Ursache", sagte der Leiter der Unfallforschung, Siegfried Brockmann.