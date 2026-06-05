Verkehr staut sich: Der Bahnübergang Mühlen ist erneut gestört

Seit dem frühen Freitagmorgen ist der Bahnübergang in Mühlen nicht mehr funktionsbereit. Die Polizei gibt erste Informationen.
Stau und Verunsicherung der Verkehrsteilnehmer löst die Bahnschranke in Mühlen seit Freitagmorgen aus. Bei der Polizei ging die Meldung über die Störung des Bahnübergangs um 7.35 Uhr ein. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagt unserer Redaktion: „Die Schranke ist unten. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn ist auf dem Weg.“ Bis wann die Störung andauert, ist am späten Vormittag noch unklar.