Verkehr staut sich: Der Bahnübergang Mühlen ist erneut gestört

Seit dem frühen Freitagmorgen ist der Bahnübergang in Mühlen nicht mehr funktionsbereit. Die Polizei gibt erste Informationen.

Stau und Verunsicherung der Verkehrsteilnehmer löst die Bahnschranke in Mühlen seit Freitagmorgen aus. Bei der Polizei ging die Meldung über die Störung des Bahnübergangs um 7.35 Uhr ein. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagt unserer Redaktion: „Die Schranke ist unten. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn ist auf dem Weg.“ Bis wann die Störung andauert, ist am späten Vormittag noch unklar.

Autofahrer hatten unter anderem in sozialen Medien vor der Störung gewarnt. Auf der Facebook-Seite Blaulicht News Horb am Neckar ist zu lesen: „Ich wollte nur bescheid geben, dass in Mühlen die Bahnschranken im Moment nicht hoch gehen. Viele drehen wieder um. Selbst als der Zug nach Rottenburg durch gefahren ist, gehen die Schranken nicht nach oben.“

Immer wieder Störungen

Der Mühlener Bahnübergang gilt als störungsanfällig. So blieben auch beispielsweise im Mai vor zwei Jahren die Schranken geschlossen. Damals wies die Deutsche Bahn Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass eine geschlossene Schranke auf keinen Fall umfahren oder umgangen werden sollte. Im Falle einer dauerhaft geschlossenen Schranke müssten Verkehrsteilnehmer also eine Umleitung nehmen.

Die Deutsche Bahn hat sich auf die Anfrage unserer Redaktion zur Störung in Mühlen bislang nicht geäußert.