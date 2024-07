Verkehr: Stau bei Elbtunnel nach Lkw-Brand - eine Röhre noch gesperrt

Im Hamburger Elbtunnel ist ein Lastwagen in Brand geraten. Durch drei Röhren kann der Verkehr inzwischen wieder rollen. Die Öffnung der vierten Röhre wird noch dauern.

Hamburg - Der Brand eines Lastwagens im Hamburger Elbtunnel hat zu langen Staus auf der vielbefahrenen Autobahn 7 geführt. Der starke Rauch in der vierten Röhre des Elbtunnels war heute um 10.20 Uhr gemeldet worden. Die Flammen sind inzwischen gelöscht, die Arbeiten der Feuerwehr beendet. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.

Der Lastwagen müsse nun abgeschleppt werden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Zudem werde die Stelle im Tunnel auf Schäden untersucht, das könne länger dauern.

Der Elbtunnel war zunächst voll gesperrt, dann konnten zwei Streifen in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Gegen Mittag meldete die Verkehrsleitzentrale elf Kilometer Stau in Richtung Süden. Die Umleitungsstrecken waren den Angaben zufolge sehr voll - mit Auswirkungen bis in die City hinein.

Am frühen Nachmittag dann die Nachricht: In beide Richtungen kann wieder gefahren werden. Drei Röhren wurden freigegeben, nur die vierte blieb zunächst gesperrt. Auch die Auffahrt Othmarschen in Richtung Süden wurde gesperrt. Gegen 15.30 Uhr verzeichnete die Verkehrsleitzentrale lediglich noch einen Stau von etwa drei Kilometern.