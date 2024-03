Verkehr: Frau stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Berlin

1 Polizisten an der Unfallstelle. Foto: Christophe Gateau/dpa

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Berlin: Ein Auto fährt in der Nähe des Potsdamer Platzes in eine Frau mit Kinderwagen. Die Frau stirbt, ihr Kind schwebt in Lebensgefahr.









Link kopiert



Berlin - Es ist ein erschütternder Anblick: Ein Kinderwagen liegt auf der Fahrbahn einer großen Berliner Straße, ein Polizist kniet daneben. Etwas abseits stehen zwei Autowracks. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist am Samstag eine 41-Jährige in der Nähe des Potsdamer Platzes schwer verletzt worden und anschließend im Krankenhaus gestorben. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur.