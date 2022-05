1 Die Tankstellenpreise bewegen sich derzeit auch im Schramberger Raum – wie hier in Berlin – auf einem ähnlich hohen oder noch höherem Niveau. Foto: Beispielfoto: Gateau/dpa

Die Preise an den Tankstellen im Schramberger Raum und darüber hinaus sind derzeit auf Höchstständen. Wird dies am Mittwoch besser? Oder gibt es da gar keinen Sprit mehr?















Link kopiert

Schramberg - 2,20 Euro für einen Liter Diesel – so viel wie gerade hat dieser schon einige Zeit nicht mehr gekostet. Meist pendelte der Preis im Schramberger Raum so um die zwei Euro, mal mehr, mal weniger.

Eigentlich sollte der Literpreis niedriger sein, meint ein Tankstellenbetreiber, der – wie ebenfalls befragte Kollegen – nicht genannt werden will. Doch der Sprit habe aktuell nur so teuer eingekauft werden können, dass lediglich auf diese Weise die rund fünf Cent Marge, die verdient werden könnten, möglich seien. Oder je nach Geschäftsmodell habe eben der Lieferant den Preis so festgesetzt. Vor Ort, so sagen alle, sei der Spielraum nur sehr gering.

Fehlkonstruktion

Als "Fehlkonstruktion" bezeichnet einer der Betroffenen die Maßnahme der Bundesregierung mit dem Absenken um bis zu 30 Cent. Und das nicht, weil damit der Autofahrer entlastet werden soll, sondern aufgrund der Konstellation, wie die Steuerermäßigung ausgestaltet werde. So würden erst die am Mittwoch ausgelieferten Kraftstoffe um diesen Steuerbetrag reduziert. Was die Tankstelle zuvor gekauft und noch im Tank habe, aber nach dem 1. Juni verkauft werde, dafür sei der bisherige Steuersatz angefallen. "Da wird es dann wohl eine Mischkalkulation geben müssen", meint ein anderer. Und von daher könne es sein, dass der Preis nicht so schnell sinke, wie erhofft. Und dieser Frust werde dann an den Betreibern ausgelassen, wird befürchtet.

Wirkliche Senkung?

Allerdings könne der jetzt hohe Verkaufspreis den Konzernen leicht ermöglichen, die Kraftstoffpreise am Mittwoch an ihren Zapfsäulen der Markentankstellen zu senken, meint ein anderer – und auch ein deutlicher Preisunterschied könne dann zu sehen sein. Der der Tankstelle vorgegebene Diesel-Verkaufspreis sinke dann aber nicht auf erwartete 1,80 Euro, befürchtet ein weiterer, sondern pendle sich auf höhere 1,90 Euro ein.

Private tanken teilweise weniger

Während in den vergangenen beiden Jahren und vor allem auch der jüngeren Zeit bei Flottenkarten und Handwerkern der Treibstoffbedarf gleich geblieben sei, wird an manchen Tankstellen bei Privatkunden und zu bestimmten Zeiten schon ein Rückgang festgestellt. Homeoffice sei bei manchen Pendlern doch ein Faktor gewesen – und derzeit seien auch die Sonntagsausflüge zurückgegangen, so die Beobachtung. "Sei der Preis an einem Sonntag aber besonders niedrig, dann werde schon getankt", sagt ein anderer – das werde aufgrund der Tank-Apps oft sehr schnell festgestellt.

Große Unsicherheit

Wie es ab Mittwoch wirklich an den Tankstellen aussehen wird? Das weiß keiner der Befragten. Es könne schon sein, dass der Treibstoff knapp werde, weil es viele vermieden hätten, jetzt noch zu tanken. Vor allem sei eben gar nicht klar, wann und wie Nachschub komme. Es könne auch sein, dass nur einzelne Sorten knapp würden, befürchtet ein anderer, der eigentlich täglich mit einem Tankfahrzeug angefahren wird –­ welcher aber halt nicht jeden Tag jede Sorte erhält. "Vor allem bei Diesel" könne die Gefahr an Engpässen bestehen –­ weil es da die größte Nachfrage gebe.

Also noch vorher tanken? Das wollen die befragten Betreiber eigentlich auch niemandem wirklich empfehlen – außer er sei dringend darauf angewiesen oder will nicht anstehen –, denn auch sie selbst hoffen auf günstigeren Sprit und damit günstigere Verkaufspreise: "Bei beispielsweise fünf Cent Gewinn pro Liter habe ich bei einem niedrigeren Verkaufspreis sogar einen höheren Prozentsatz als Gewinn in der Kasse", rechnet ein Betreiber vor. Und: Klar ist allen, dass derzeit viele Autofahrer auf den 1. Juni warten und dann tanken wollen. Seit Sonntag sei der Absatz an Privatkunden fast überall deutlich zurückhaltend gewesen. Wie’s dann laufen soll? Alle Betreiber sehen derzeit selbst nur Fragezeichen.

0