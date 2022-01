1 An Wochenenden mit schönem Wetter zieht es derzeit zahlreiche Skifahrer und Ausflügler auf den Schauinsland und die umliegenden Berge, was auch ein hohes Verkehrsaufkommen zur Folge hat. Das Foto zeigt die Situation am 15. Januar in Oberried. Foto: von Ditfurth

Die Verkehrssituation in den Höhengebieten des Schwarzwaldes hat am Wochenende Polizei und Behörden-Mitarbeiter auf den Plan gerufen.















Mittelbaden (red/jg). Unter der Leitung der Verkehrspolizei war es das Ziel, die Verkehrsbehinderungen zu reduzieren und die Straßen für den öffentlichen Personennahverkehr und Rettungskräfte freizuhalten, teilt die Polizei mit. Durch das rücksichtsvolle Verhalten eines Großteils der Besucher hätten dieses Wochenende keine Straßen gesperrt werden müssen. Aufgrund des mäßigen Wetters am Samstag waren entlang der B 500 keine übermäßigen Besucherströme zu erkennen. Am Sonntag hingegen sah es anders aus: Um die Mittagszeit seien die Parkkapazitäten nahezu erschöpft gewesen. Insgesamt habe die Polizei 40 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt. Zudem seien die Behörden aus Gernsbach und Bühlertal annähernd 20 Parkverstößen nachgegangen. Im Bereich Unterstmatt wurde zudem ein Unfall polizeilich aufgenommen. Außerdem kam es am Sonntagnachmittag durch verunfallte Wintersportler zu medizinischen Rettungseinsätzen, wobei in zwei Fällen im Bereich Sand jeweils ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, so die Polizei.