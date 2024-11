Verkehr: NRW fordert schnelle Entscheidung zum Deutschlandticket

2 Die Finanzierung des Deutschlandtickets muss noch gesichert werden. Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin - NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) fordert den Bundestag nach dem Ampel-Aus zu einer schnellen Entscheidung über Finanzierungsfragen zum Deutschlandticket auf. In einem Schreiben des Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz an die Fraktionschefs von Union, SPD, Grünen und FDP heißt es mit Blick auf Änderungen des Regionalisierungsgesetzes, das Gesetz erst deutlich später im Jahr 2025 in der kommenden Wahlperiode oder gar nicht zu beschließen, gefährde die Finanzierungsgrundlage bei den überwiegend kommunalen Verkehrsunternehmen. Das habe "nicht absehbare Folgen" für den Fortbestand des Tickets. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.