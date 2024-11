Verkehr: Jeder Dritte fühlt sich schlecht mit Bus und Bahn angebunden

3 Nicht mal jeder Zweite ist der Ansicht, dass ihm ausreichend sichere Radwege zur Verfügung stehen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin - Jeder dritte Bürger in Deutschland ist einer Studie zufolge unzufrieden mit dem Angebot im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am eigenen Wohnort. 33 Prozent der Befragten verneinten die Frage, ob sie sich an ihrem Wohnort mit Bus und Bahn gut angebunden fühlen, wie aus dem Mobilitätsbarometer des Meinungsforschungsinstituts Kantar hervorgeht.