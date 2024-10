Verkehr in Wellendingen: Wo bleibt die Ampel?

1 Eigentlich sollte seit August eine Ampel in der umleitungsgeplagten Ortsdurchfahrt Wellendingen aufgestellt sein. Foto: Riedlinger

So schnell schießt Freiburg in Sachen Lichtsignalanlage nicht.









Mit einer Ampel ist es derzeit etwas schwierig, mit der politischen in Berlin, aber auch mit einer fass- und sichtbaren in der Ortsdurchfahrt von Wellendingen auf Höhe der „Keltenstube“. Die im Juli für den August vom Regierungspräsidium Freiburg versprochenen Lichtsignalanlage fehlt weiterhin. Nicht jedoch der rege dahin fließende Verkehr, seit Monaten verstärkt durch eine Umleitung im Zuge der Baumaßnahmen in Frittlingen. Auf Nachfrage von Matthias Zimmerer im Gemeinderat und von Bürgermeister Thomas Albrecht am Freitagmorgen in Freiburg ist in Erfahrung gebracht worden, dass „ganz, ganz schnell etwas passieren“ werde.