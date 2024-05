Warum es zukünftig einen in der Nacht leuchtenden Radweg gibt

1 Die Stadt soll mehr Fahrradstraßen erhalten, wie hier in der Bert-Brecht-Straße in Schwenningen. Foto: Marc Eich

Die Stadt setzt die Radverkehrsplanung für Villingen-Schwenningen fort. Über die Ausgestaltung der Radwege waren sich die Stadträte zwar nicht ganz einig, klar ist aber, dass weitere Maßnahmen getroffen werden. Darunter auch ein leuchtender Abschnitt.









Mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog soll den Bürgern in Villingen-Schwenningen die Nutzung der Radwege schmackhaft gemacht werden. Sicherer und nutzungsfreundlicher sollen Radfahrer in der Doppelstadt unterwegs sein. Dafür sollen in diesem und kommenden Jahr und eine halbe Million Euro investiert werden. Im Technischen Ausschuss wurden die bisherigen Maßnahmen und Planungen vorgestellt.