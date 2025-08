Verkehr in VS: So soll die B 523-Trasse weitergebaut werden

Die Behörde informierte neben dem Landratsamt Schwarzwald-Baar auch die betroffenen Gemeinden sowie Umweltverbände und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg über den Vorschlag für die Vorzugsvariante der geplanten Ortsumfahrung Villingen-Schwenningen (Lückenschluss, B 523). Derzeit werde der Vorschlag mit den Ministerien bei Bund und Land abgestimmt. Es könne also noch zu Änderungen in der Planung kommen.

Der jetzt vorgestellte Vorschlag sieht vor, die B 523 untergeordnet über ein sogenanntes halbes Kleeblatt an die B 33 anzuschließen. Die zunächst bevorzugte Anschlussform, bei der die B 33 von Norden direkt nach Osten als B 523 geführt worden wäre, kann laut Regierungspräsidium „aufgrund der sehr hohen Kosten nicht weiterverfolgt werden“.

Im weiteren Verlauf der B 523 nach Osten verläuft die vorgeschlagene Trasse südlich der alten Ziegelei. Die Landesstraße 178 und die Kreisstraße 5709 erhalten keinen Anschluss an die neue Bundesstraße. Am Anschluss an den ersten Bauabschnitt wird der bestehende Anschluss der B 523 an die Kreisstraße 5707 (Weilersbacher Straße) zurückgebaut und gemeinsam mit der Querspange zum Nordring an die B 523 angeschlossen.

Vorschlag einer Vorzugsvariante

Der Vorschlag der Vorzugsvariante ist das Ergebnis eines Vergleichs unterschiedlicher Trassenvarianten in der Vorplanungsphase des Projekts. Berücksichtigt worden seien in diesem Prozess unter anderem Belange des Verkehrs, der Umwelt, des Forstes, der Raumordnung, der Landwirtschaft, des Grundwasser- und Bodenschutzes sowie der prognostizierte Lärm und die Kosten. Hinsichtlich des Natur- und Umweltschutzes habe die größte Herausforderung in der Planung des Anschlusses der neuen Bundesstraße an die B 33 im Bereich Mönchsee bestanden.

Der sieben Kilometer lange Lückenschluss ist der zweite Bauabschnitt der Ortsumfahrung nördlich von Villingen. Durch die Anbindung der B 523 an die B 33 entstehe eine durchgängige Ost-West-Achse über den Schwarzwald, die den überregionalen Verkehr bündeln und das regionale Straßennetz entlasten soll. Genau das bezweifeln die Kritiker des Großvorhabens. In einer Stellungnahme vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, und Fridays for Future (FFF) Villingen-Schwenningen heißt es: Die zur Verfügung gestellten Planungsunterlagen bestätigten „die erheblichen Zweifel am Nutzen und an der Sinnhaftigkeit des Projekts“.

Kritiker fordern Stopp des Weiterbaus

Obwohl sich das Projekt weiterhin in der Phase der Variantenabwägung befinde, zeigten die Ergebnisse, dass „die geplante Umfahrung ökologisch und klimatisch inakzeptabel sowie wirtschaftlich fragwürdig ist“.

Aus den bekannt gewordenen Unterlagen gehe hervor, dass der Kosten-Nutzen-Faktor je nach Variante bei 0,89 beziehungsweise 1,3 liege, wobei jeder Faktor unter 1 unwirtschaftlich sei. Bei der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2030 habe dieser hingegen noch bei 3,1 gelegen, prognostiziert mit Kosten aus 2024. „Die nun bekannt gewordenen Daten zur Kosten-Nutzen-Analyse zeigen, dass das Projekt zunehmend unwirtschaftlicher wird. Es lohnt sich nicht und schadet mit Lärm und Abgasen massiv den Anwohnenden und zerschneidet und zerstört Natur großflächig. Es ist schlicht unverantwortlich“, meint Jonathan Kühner von der VS-Ortsgruppe von FFF.

„Die Liste der Tier- und Pflanzenarten, die durch die Planung ihren Lebensraum verlieren, ist lang und beeindruckend. Der Gedanke, für diese Arten einen neuen, gleichwertigen Lebensraum in unmittelbarer Nähe schaffen zu wollen, der als Ausgleich für den Verlust zählen kann, ist absurd. Wir opfern diese Tiere einer Straße. Hinzu kommt, dass keine freien Flächen für den naturschutzfachlichen Ausgleich vorhanden sind, denn dazu müssten zusätzlich landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen werden, um zum Beispiel Wälder aufzuforsten. Natur und Landwirtschaft verlieren bei diesem Projekt“, wird Katharina Baudis, Regionalgeschäftsführerin des BUND, zitiert. FFF und der BUND fordern daher einen schnellen Stopp der Planung. Zur Verbesserung des Verkehrsflusses mache es daher mehr Sinn, finanzielle und Planungsressourcen auf die Verbesserung des ÖPNV, des Rad- und des Güterverkehrs zu verwenden.

Abstimmung mit Ministerien

Zum weiteren Vorgehen teilt das Regierungspräsidium mit: „Wenn die Abstimmung mit den Ministerien abgeschlossen ist, steht die Vorzugsvariante fest, und die detaillierte Entwurfsplanung kann beginnen“. Die Behörde will die Trasse dann in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen und den Variantenvergleich erläutern. Der Zeitplan bis zum Baubeginn der Straße sei noch nicht absehbar.