Bürger fordert Parkverbot: „Autos weichen auf den Gehweg aus“ – gefährliche Ecke in Schwenningen

Kaum Sicht und riskante Ausweichmanöver: Ein Schwenninger warnt vor brenzligen Situationen. Die Stadt nimmt das ernst, auch wenn sie bislang keine akute Gefahr sieht.
Manch’ brenzlige Situation hat er an der Ecke schon beobachtet – und deshalb sorgt sich der Schwenninger Gottfried Schmidt um die Verkehrssituation an der Einmündung der Schramberger Straße auf die Weilersbacher Straße. Immer wieder gebe es hier gefährliche und unübersichtliche Momente. „Die Polizeibehörde hätte die Gefährlichkeit erkennen müssen“, meint Schmidt.