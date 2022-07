Auch in der Mietwagen-Branche ist es schwierig

Verkehr in VS

1 Die Autovermietung Kindig in Schwenningen: Trotz festem Fuhrpark bleibt die Lage schwierig. Foto: Schölzel

Auch Autovermietungen haben es derzeit nicht leicht: Viele Kunden können zur Zeit mit keinen Mietwagen versorgt werden. Villinger-Schwenninger Autovermietungen berichten über ihre Lage.















Villingen-Schwenningen - Schaut man sich um von links nach rechts, gibt es derzeit wohl kaum eine Branche, die nicht von irgendeiner Knappheit oder Lieferproblemen betroffen ist. Wer einen Neuwagen braucht, bekommt nur mit Glück einen unterhalb einer Wartezeit von ein bis zwei Jahren, warum sollte es da also bei Mietwagen anders aussehen?

"Unsere Fahrzeugflotte hat sich seit der Pandemie definitiv verkleinert, Mietwagen sind allgemein teurer geworden", gibt Görkem Genc von der Hertz Autovermietung Auskunft. "Unser Alltag ist bei weitem nicht mehr so wie früher. Am Anfang der Woche können wir kaum sagen, wie viel Autos wir zu vermieten haben."

Auch Autovermietungen leiden unter Lieferengpässen

Im Gegensatz zur Hertz Autovermietung, hat Volker Kindig von der Kindig Autovermietung in Schwenningen einen festen Fuhrpark, was die Sache jedoch nicht immer erleichtert. "Fehlende Mietwagen sind ein Problem bei uns allen. Zu Beginn der Pandemie haben wir unseren Fuhrpark verkleinert. Jetzt ist es gerade anders herum und wir müssten den eigentlich vergrößern – können das aber nicht wegen den Lieferschwierigkeiten!", seufzt Kindig.

Autovermietungen haben normalerweise ein Rahmenabkommen mit Autoherstellern darüber, wie viele Fahrzeuge die Vermietungen zur Verfügung gestellt bekommen. Diese seien jedoch zur Zeit mit ihren Privatkunden beschäftigt. "Anstelle von 20 neuen Wägen, kriegen wir dann halt nur vier. Die Fahrzeuge müssen ja normalerweise immer jedes halbe Jahr ausgetauscht werden", seufzt Kindig.

Flexible Planung macht es möglich

Das einzig positive an der Lage sei, dass er mit seiner Autovermietung ein mittelständisches Familienunternehmen sei, das viel flexibler planen kann als die große Konkurrenz. "Die großen Vermietungen tendieren dazu, zu überplanen. Danach kommen sie nicht hinterher", erklärt Kindig. "Wir planen so, dass wir nie bei 100 Prozent Auslastung liegen. So haben wir immer genug Rest-Kapazität."

Glücklicherweise bleiben seine Kunden verständnisvoll, sollte es doch einmal Probleme geben. Für die Zukunft blickt Kindig trotzdem optimistisch nach vorne. "Mit unserem Konzept können wir noch eine Weile weiter machen", so Kindig. "Unsere Kunden bleiben weiter mobil."