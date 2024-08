1 In der Bertholdstraße in Villingen gibt es derzeit keine „Grüne Welle“ mehr. Foto: Marc Eich

Autofahrern in Villingen dürfte sich derzeit wundern: Was ist mit der „Grünen Welle“ in der Bertholdstraße los? An der Kreuzung zur Lantwattenstraße gibt es derzeit Probleme. Die Stadt erklärt, warum.









Link kopiert



Freie Fahrt in der Bertholdstraße? Was bislang nur zur Rushhour ein Problem in der wichtigen Villinger Verkehrsverbindung war, ist nun gar nicht mehr möglich. Denn die „Grüne Welle“ in der Bertholdstraße ist derzeit gestört, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung erklärt.