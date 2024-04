1 Der Blitzer in Unterhaugstett stand kurz vor dem Geschwindigkeitsschild Tempo 50. Foto: Peter von Reeken

Erst 2023 wurde in Unterhaugstett in einem Teilbereich der Ortsdurchfahrt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde abgesenkt und schon gibt es Aufregung. Stein des Anstoßes ist ein mobiles Blitzgerät, das dort jüngst aufgestellt war.









Die zulässige Höchstgeschwindigkeit gilt in der Ortsdurchfahrt von Unterhaugstett grob zwischen den Einmündungen in die Neuhauser und in die Albert-Schweitzer-Straße. In der Nähe dieser Einfahrten ließ das Landratsamt nach vielen Diskussionen – unter anderem im Bad Liebenzeller Gemeinderat – im vergangenen Jahr zwei Schilder für Tempo 30 aufstellen.