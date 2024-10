Verkehr in Tübingen: Boris Palmer eröffnet beheizbare 16-Millionen-Euro-Radbrücke

Verkehr in Tübingen

1 Boris Palmer (rechts) fährt in vorderster Reihe über die neue Radbrücke, die das Stadtzentrum mit dem Süden der Stadt verbindet. Foto: imago/Teamfoto//Markus Ulmer

Der Tübinger OB Boris Palmer hat am Mittwoch eine 365 Meter lange Brücke für Radfahrer eingeweiht. Ein teures Bauprojekt in einer Zeit, in der Tübingen rund 40 Millionen Euro im Haushalt fehlen, wie Palmer bei Markus Lanz berichtete.









Tübingen braucht viel Geld: Rund 40 Millionen Euro fehlen im Haushalt, wie OB Boris Palmer bei Markus Lanz am Dienstagabend berichtet hat. Das gewaltige Haushaltsloch könnte man zwar durch mehrere, drastische Maßnahmen stopfen: Verdopplung der Grundsteuer für alle, Streichung jeder zweiten Busfahrt, Schließung eines Theaters und eines Hallenbads, doch „da können Sie sich vorstellen, was das in der Bevölkerung auslöst“, warnte Palmer.