Verkehr in Trossingen: So schnell wird in Schura gefahren

So schnell wird in Schura gefahren

1 Wegen der beiden in der Trossinger und in der Espachstraße installierten Blitzer wird in Schura nicht mehr so schnell gefahren wie in früheren Jahren. Foto: Ingrid Kohler

Die Blitzer in Schura leisten aus Sicht der Ortsverwaltung gute Dienste. Das ergibt eine Auswertung von stationären Radargeräten.









Dass die beiden Blitzer in der Trossinger- und in der Espachstraße aus Sicht der Ortsverwaltung Schura sehr gute Dienste leisten, das zeigen die Geschwindigkeitsmessungen in der Espachstraße im ersten Halbjahr und in der Lange Straße von August bis Anfang Oktober. Das tägliche Fahrzeugaufkommen in der Espachstraße liegt bei rund 6500 Fahrzeugen. Der sogenannte V85-Wert, der besagt, wie hoch die Geschwindigkeit bei 85 Prozent aller Fahrzeuge ist, betrug 52 km/h, während er im Jahr 2019 noch bei 61km/h lag. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 115 km/h, und das zur Nachtzeit.