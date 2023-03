Verkehr in Sulz

1 Ein gewohntes Bild, das weitere drei Monate die beiden Stadtteile Fischingen und Mühlheim verkehrstechnisch trennen wird. Foto: Schwind

Eigentlich sollte die neue Neckarbrücke zwischen Fischingen und Mühlheim bereits fertig sein. Doch Hohlräume im Beton machten den Rückbau von Brückenteilen nötig. Nun verzögert sich die Fertigstellung.









Der Termin zur Fertigstellung der Brücke zwischen Fischingen und Mühlheim zum Jahresende schien realistisch zu sein. Was nicht vorhersehbar war: der ausführenden Baufirma Reif unterlief beim Brückenneubau-Projekt ein gravierender Fehler. Bei Betonierarbeiten im Juli waren an einem Querträger Hohlräume entstanden. Dies liege wohl an der fehlenden Verdichtung, lautete die Auskunft vom Straßenbauamt damals.

Frostfreie Tage sind nötig

In der Konsequenz musste die Brücke zum Teil rückgebaut werden, um den unzureichend einbetonierten Querträger erneuern zu können. Um betonieren zu können brauchten die Bauleute jetzt allerdings eine paar frostfreie Tage und Nächte, was den Fertigstellungstermin der Brücke noch einmal verschieben wird.

Das Straßenbauamt gibt jetzt den vagen Termin der Fertigstellung auf Ende Juni 2023 und damit ein knappes Dreivierteljahr später als ursprünglich geplant, an.