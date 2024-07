Verkehr in Sulz

1 Steine liegen auf der Holzhauser Steige, nahe dem Kreisverkehr am Friedhof. Foto: Heidepriem

Das hohe Gefährdungspotenzial durch lose Gesteinsbrocken erfordert von 16. bis 26. Juli weitere Maßnahmen auf den Straßen, wie das Landratsamt mitteilt.









Link kopiert



Nach den Steinschlagereignissen Ende Mai in Holzhausen und der deshalb erfolgten Vollsperrung der K 5509 und einer ersten Notberäumung des Gesteins müssen die K 5509 und die Rottweiler Straße in Sulz vom 16. bis 26. Juli nun voll gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt am Montag mit.