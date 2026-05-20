Verkehr in Steinen: Wunsch nach einheitlichem Tempo auf der B 317

Der Gemeinderat Steinen beschließt die Fortschreibung des Lärmaktionsplans in seiner finalen Fassung.
Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans hat in ihrer vierten und finalen Stufe keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse erbracht. Vielmehr ist es noch immer so, dass sich der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung auch auf dem Teilstück der Bundesstraße 317 zwischen dem großen Kreisverkehr in Höllstein und der Bernhardstraße hinter dem Aldi-Parkplatz Tempo 50 wünschen. Darüber hinaus steht im Siedlungsbereich nach wie vor ein lärmmindernder Fahrbelag für die Bundesstraße auf der Wunschliste.