Verkehr in Steinen: Stichstraßen sind eindeutig Fußwege

Auf vier kleinen Stichstraßen in einer Reihenhaussiedlung in Steinen dürfen keine Autos mehr fahren.

Viel Aufregung um vier kleine Stichstraßen in einer Reihenhausanlage: Eigentümer hatten sich über das wiederholte Befahren der etwa 2,50 Meter breiten Wege von der Hermann-Burte-Straße zur Kleinen Hermann-Burte-Straße beschwert, die eigentlich nur für die fußläufige Erschließung der Siedlung gedacht sind. Unter anderem argumentierten sie mit einer Ungleichbehandlung. Um das Verbot zu verdeutlichen, wurden an beiden Einfahrten jeweils mittig Poller angebracht. Doch in einem Fall wurde dieser Sperrpfosten sechs Meter zurückversetzt, in einem anderen fehlt er ganz. Offenbar werden die Wege von Anwohnern gerne bei Instandhaltungsarbeiten oder Umbauten genutzt. Auch die Gartenanlagen sind von dort aus gut zu erreichen. Doch ist der Unterbau der schmalen Wege nicht für den Fahrzeugverkehr ausgelegt.

Leitungen in Gefahr Die darunter verlaufenden Wasserleitungen, so heißt es, könnten dadurch Schaden nehmen. Aus diesem Grund hatte nun der Bau- und Umweltausschuss darüber zu entscheiden, wie mit der Situation umzugehen ist.

Zwar wird das Befahren von Rettungsfahrzeugen im Notfall weiter möglich bleiben, ansonsten aber soll der Verkehr auf den Stichstraßen weitestgehend unterbunden werden und nur in Ausnahmefällen bis zu einem Gewicht von 2,8 Tonnen zulässig sein. Der einstimmige Beschluss besagt weiterhin, dass Ausnahmen zuvor beim Bauamt beantragt werden müssen. Erteilt werden sollen sie nur dann, wenn es gar nicht anders geht. Nur mit einem Spezialschlüssel herausnehmbare Sperrpfosten sollen die Einhaltung dieser Regelung sicherstellen.

Verbot seit 1980

Neu ist dieses Verbot im Übrigen nicht. Bereits im Jahr 1980 hatte der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, dass es sich bei den Stichstraßen eindeutig um Fußwege handelt. Doch seinerzeit gab es derer nur drei, so dass der Beschluss um einen weiteren Weg ergänzt werden musste.

Wer die Stichstraßen fortan ohne Sondergenehmigung befährt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er illegal handelt.