Verkehr in Steinen: Stichstraßen sind eindeutig Fußwege

Auf vier kleinen Stichstraßen in einer Reihenhaussiedlung in Steinen dürfen keine Autos mehr fahren.
Viel Aufregung um vier kleine Stichstraßen in einer Reihenhausanlage: Eigentümer hatten sich über das wiederholte Befahren der etwa 2,50 Meter breiten Wege von der Hermann-Burte-Straße zur Kleinen Hermann-Burte-Straße beschwert, die eigentlich nur für die fußläufige Erschließung der Siedlung gedacht sind. Unter anderem argumentierten sie mit einer Ungleichbehandlung. Um das Verbot zu verdeutlichen, wurden an beiden Einfahrten jeweils mittig Poller angebracht. Doch in einem Fall wurde dieser Sperrpfosten sechs Meter zurückversetzt, in einem anderen fehlt er ganz. Offenbar werden die Wege von Anwohnern gerne bei Instandhaltungsarbeiten oder Umbauten genutzt. Auch die Gartenanlagen sind von dort aus gut zu erreichen. Doch ist der Unterbau der schmalen Wege nicht für den Fahrzeugverkehr ausgelegt.