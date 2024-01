Verkehr in St. Georgen: Was würde ein „Anlieger frei“-Schild im Eschenweg bringen?

1 Anlieger frei – diese Regelung würden sich einige Anwohner auch für den Eschenweg wünschen. (Symbolfoto) Foto: Pfannes

Ein „Anlieger frei“-Schild soll die Verkehrssituation im St. Georgener Eschenweg verbessern, wünschen sich Anwohner. Doch die Stadtverwaltung bezweifelt, dass ein solches Schild eine große Wirkung hätte.









Der Eschenweg in St. Georgen ist bestimmt nicht das, was man eine Hauptverkehrsachse nennen würde. Dennoch werde die kleine Straße von vielen Autofahrern benutzt – als Abkürzung, um in die Stadt zu gelangen, wie Kirsten Heinzmann (Grüne Liste) kürzlich im Gemeinderat berichtete. Anwohner hätten sich deshalb mit der Frage an sie gewandt, ob man an dieser Stelle nicht mit einem „Anlieger frei“-Schild Abhilfe schaffen könnte.