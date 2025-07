1 Im Ortschaftsrat Sitzenkirch war eine anstehende Verkehrsschau Thema: Kinder etwa seien an den Bushaltestellen gefährdet, weil Autos auf der Ortsdurchfahrt oft zu schnell unterwegs seien. Foto: Schütz Für Sitzenkirch ist eine Verkehrsschau geplant. Das teilte Ortsvorsteher Tobias Buss im Ortschaftsrat mit.







Für den Kanderner Teilort gibt es dabei immer wieder schon in der Vergangenheit genannte Kritikpunkte. So bemängelte Buss, dass in anderen Orten Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 oder 40 Kilometern pro Stunde innerorts möglich seien, in Sitzenkirch aus ihm unerklärlichen Gründen aber nicht. Er bezeichnete es als nicht überzeugend, dass finanzielle Gründe dabei eine Rolle spielen sollen.