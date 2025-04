Verkehr in Simmozheim: Vollsperrung aufgehoben: Neuer Kreisverkehr ist fertig

Etwas vorsichtig fahren sie noch, die Autos, die den neuen Kreisverkehr in der Simmozheimer Hauptstraße passieren. Vielleicht wegen des Baggers, der dort gerade noch arbeitet und die Beete mit Erde befüllt. Vielleicht aber auch, weil es die erste Fahrt durch den neuen Kreisverkehr am westlichen Ortseingang, von der B 295 her kommend ist: Nach monatelanger Vollsperrung ist nun der direkte Weg in den Ort wieder frei.

Amt erteilt Freigabe

Zuerst sei am Dienstagmorgen die Umleitungsbeschilderung abgebaut, dann der Kreisverkehr freigegeben worden: Etwa gegen 9 Uhr am Dienstagmorgen war die Strecke dann frei für den Verkehr, wie Bürgermeister Stefan Feigl berichtet.

Am Montagnachmittag habe es noch eine Besprechung mit dem Landratsamt gegeben. Dabei seien auch die neuen Beschilderungen und die Beleuchtung inspiziert worden. Denn nicht nur im Bereich des neuen Kreisverkehrs – von dort zweigt auch die Zufahrt in das neue Baugebiet Mittelfeld III, das so gut wie erschlossen ist, ab –, auch Richtung Ortskern gibt es Überwege für Fußgänger. Dort befinden sich außerdem zwei neue Buswartehäuschen.

Das Landratsamt hatte am Montagnachmittag die Verkehrsfreigabe erteilt. „Nachts wollten wir nicht aufmachen“, erklärt Feigl aber. Deshalb der Dienstagmorgen. Die jüngste Vollsperrung hatte im vergangenen September begonnen. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über das Gewerbegebiet Mönchgraben, die Jahn- und die Blücherstraße umgeleitet. Bei einer früheren Sperrung wurde der Unterbau des Kreisverkehrs gemacht, nun ging es an die Fertigstellung des Kreisels, den Straßenbelag und den Bau von Geh- und Radwegen entlang der Hauptstraße.

„Die Baumallee entlang der Straße ist bereits gepflanzt, die weitere Bepflanzung der Grünflächen erfolgt in den nächsten Wochen“, berichtet Feigl. Die Allee beginnt bereits vorm Ortsschild und setzt sich dann Richtung Ort hin fort. Die neuen Verkehrsinseln sollen genauso bepflanzt werden wie die Baumbeete, wo bienenfreundliche Mischungen sprießen sollen. „Damit das ein ganz naturnaher Ortseingang wird“, erläutert der Rathaus-Chef. Im Bereich des Grünen Angers – nahe des Kreisverkehrs in und gewisser Weise als Entree des Neubaugebiets – soll bis Herbst ein Naturspielplatz entstehen.

Die Zeit der Bagger ist in Simmozheim also noch nicht vorbei – zumal in Mittelfeld III früher gebaut werden dürfte als gedacht. Stefan Feigl berichtet, dass die Freigabe des Neubaugebiets „aus heutiger Sicht deutlich vor dem 30. Juni 2025 erfolgen“ dürfte. Im gesamten Baugebiet gibt es 82 Bauplätze. Auf dem Areal können 43 Einfamilienhäuser, 18 Doppelhaushälften sowie 17 Reihen- und Kettenhäuser und 74 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen. Die Gemeinde verfügt in Mittelfeld III über 32 Bauplätze, die Vermarktung hat Ende Februar begonnen.

Mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs und der Erschließung des Baugebiets „ist ein weiterer Baustein für unsere Ortsentwicklung realisiert“, befindet der Bürgermeister. Ein großer Dank gehe an die die Baufirma Morof „für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, aber auch an die Anwohner der Baustelle und der Umleitungsstrecke für deren Geduld und das „Aushalten“.

„Die Beurteilung des neuen Ortseingangs mag jeder selbst vornehmen – für mich wird er der schönste im ganzen Landkreis“, erklärt Feigl.