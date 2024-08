Die Deckensanierung auf der Au-/Spittelstraße in Schwenningen ist pünktlich abgeschlossen.

Mehr als eine Woche mussten Autofahrer teils weite Umleitungen fahren, weil die Fahrbahndecken im Bereich Austraße/Spittelstraße in einem Teilbereich saniert wurde.

Damit verbunden war eine Sperrung dieses sonst vielbefahrenen Straßenabschnittes in Schwenningen. Die Sanierung dauerte etwas länger als ursprünglich geplant, weil nach Angaben der Stadt am Untergrund größere Schäden festgestellt wurden. Hinzu kam belastetes Material. Die Fertigstellung wurde für den 6. August in Aussicht gestellt – und die Bauarbeiter legten eine Punktlandung hin. Seit Dienstag heißt es wieder: freie Fahrt. Die Markierungen für Auto- und für Radfahrer auf dem Abschnitt sind gut sichtbar. Der Verkehr kann wieder rollen.