Verkehr in Schramberg: Warum es Stau auf der B 462 geben könnte

Verkehr in Schramberg

1 Die Ampel auf der Bundesstraße ist in Höhe der H.A.U. auf der Bundesstraße eingerichtet. Foto: Wegner

Noch hielten sich bis Montagmittag die Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der neu eingerichteten Baustelle auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg in Grenzen.









Bereits am Montagmorgen hatten sich einige einheimische Autofahrer auf die angekündigten Bauarbeiten an der Bundesstraße 462 in Schramberg auf Höhe der H.A.U. eingerichtet: sie nutzten für die Fahrt von der Höhe ins Tal von Sulgen aus den Umweg über Hardt oder die „Schleichwege“ von Aichhalden durchs „Loch“ sowie vom Rötenberger Zollhaus aus die Schiltacher Steige.