Die Straßenarbeiten an der B 462, die das Regierungspräsidium parallel zur laufenden Großbaustelle am Paradiesplatz in Auftrag gegeben hat, sind nun beendet: Seit Mittwoch läuft der Verkehr an der Kreuzung am Schramberger Schloss beziehungsweise der Karl-Diehl-Sporthalle wieder wie gewohnt.