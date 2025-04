In Schramberg heißt es für die Autofahrer auf der B 462 die nächsten Wochen Geduld mitbringen: Eine Baustellenampel bremst den Verkehr in Höhe der H.A.U.

Für den Bau einer Fußgängerfurt auf der Bundesstraße 462 steht jetzt bis voraussichtlich Ende April nur eine Fahrspur zur Verfügung. Dies sorgte am ersten Tag bereits für einen langen Stau ins Tal hinab.

Während sich bergwärts der Verkehr eigentlich kaum staute, sah dies am Montag ins Tal hinab komplett anders aus. So stauten sich die Autos teilweise bis hoch an die Glasbachkurve.

Lesen Sie auch

Rund 15 Fahrzeuge schafften es gegen 10 Uhr durch eine Ampelphase, das war zu wenig, um den Verkehr einigermaßen flüssig zu halten.

Unsere Empfehlung für Sie Baustelle in Schramberg Auf der B 462 droht wieder einmal Stau Die Baumaßnahmen zur Anpassung der Bushaltestellen und der Einrichtung einer Querungshilfe auf Höhe der H.A.U. in der Schramberger Talstadt gehen in die nächste Phase. Dazu ist ab kommender Woche ein Ampelbetrieb erforderlich.

Hinzu kommt, dass nicht nur der Verkehr auf der Bundesstraße selbst, sondern auch in den Bereich der H.A.U. selbst mitgeregelt werden muss und somit eine Drei-Wege-Ampel erforderlich ist, so dass auch dieser Bereich miteinbezogen werden muss – und auch dafür Räumzeiten erforderlich sind, die die „Leistungsfähigkeit“ insgesamt reduzieren.

Der „frühe“ Teil der Pendler ins Tal hatte übrigens noch Glück: Da war die Sperrung noch nicht eingerichtet, die Ampel noch nicht in Betrieb.